رئيس المجلس الأوروبي يوضح سبب إرسال المساعدات العسكرية لـ أوكرانيا

قال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي يرسل الأسلحة إلى أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها.

وأوضح ميشيل في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات الجمعية العامة لـ الأمم المتحدة: "نحن ندعم ونساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، والدفاع عن أراضيها، ولم تكن لدينا نية مطلقًا لمهاجمة روسيا".

وأضاف: "ولهذا السبب من المهم جدًا احترام الاتفاقية التي أبرمناها مع أوكرانيا بتوفير المعدات العسكرية لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم".

وأكد رئيس المجلس الأوروبي مجددا أن الاتحاد الأوروبي سيساعد أوكرانيا "طالما استغرق الأمر ذلك".

وعلى الجانب الآخر، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن إجمالي المساعدات الغربية لـ أوكرانيا بلغ أكثر من 160 مليار دولار.

وأوضح لافروف، أن إجمالي قيمة المساعدات الأجنبية لكييف منذ بدء العملية العسكرية الخاصة تجاوز الـ 160 مليار دولار، بما فيها المساعدات العسكرية 75 مليار دولار".

وأشار إلى أنه حسب إحصاءات مؤسسة "هيريتيج" الأمريكية غير الحكومية، فإن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا 113 مليار دولار، موضحا أن هذه مبالغ ضخمة، وخصوصا مع اعتبار الوضع الصعب للاقتصاد العالمي.

وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن أوكرانيا اليوم تعتمد بشكل شبه كامل على الدعم المالي الغربي وتوريدات الأسلحة، حيث تأتي إلى كييف توريدات كبيرة للأسلحة الغربية، بما فيها القذائف العنقودية والأسلحة بعيدة المدى، كما يشارك في التخطيط لعمليات القوات المسلحة الأوكرانية مدربو حلف "الناتو".