لمواصلة كييف الهجوم المضاد.. الولايات المتحدة: حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة، اعتزامها إرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، في إطار المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة إلى كييف.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 أنه من المقرر أن تعلن الولايات المتحدة الأسبوع المقبل عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وأضاف سوليفان، خلال الإحاطة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقوم باستمرار بإعداد حزم مساعدات جديدة للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وواصل سوليفان: "أعتقد أنه يمكن توقع الإعلان عن تخصيص موارد وأسلحة إضافية لأوكرانيا، التي تواصل الهجوم المضاد والدفاع عن نفسها من الهجمات الروسية، الأسبوع المقبل".

وسبق أن قال إن بايدن سيستقبل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 21 سبتمبر الجاري في واشنطن.