تحذيرات باكستانية ولقاء مرتقب غدًا.. تصعيد بين واشنطن وطهران يهدد مسار السلام

حذر رئيس وزراء باكستان من أن الانتهاكات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة من شأنها تقويض جهود التهدئة وتهديد فرص استعادة الاستقرار في المنطقة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

مسار عملية السلام

وأوضح أن استمرار هذه الخروقات ينعكس سلبًا على مسار عملية السلام، في وقت تتزايد فيه التوترات الإقليمية، ما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لاحتواء التصعيد.

جهود دبلوماسية مكثفة لبحث سبل خفض التوتر

وفي سياق متصل، أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن مصدرين باكستانيين، بأنه من المقرر أن تصل وفود رفيعة المستوى من واشنطن وطهران إلى العاصمة إسلام آباد غدًا الخميس، في خطوة تعكس جهودًا دبلوماسية مكثفة لبحث سبل خفض التوتر.

تثبيت وقف إطلاق النار

وبحسب المصادر، يترأس الوفد الأمريكي جي دي فانس، بينما يقود الوفد الإيراني كل من محمد باقر قاليباف وعباس عراقجي، حيث من المنتظر أن تركز المباحثات على تثبيت وقف إطلاق النار ومناقشة القضايا العالقة بين الجانبين.

المساعي الدبلوماسية

وتأتي هذه التحركات وسط ترقب دولي لنتائج اللقاء المرتقب، في ظل مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مزيد من التصعيد حال فشل المساعي الدبلوماسية.

