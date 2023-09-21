افتتاح معرض أهلا مدرستي بنقابة المهن التعليمية بالعريش

افتتح حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، محافظة شمال سيناء، معرض "أهلا مدرستي"، الذي أقيم بمقر نقابة المهن التعليمية بالعريش ، تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي.، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

زي مدرسي:

يهدف المعرض إلى توفير احتياجات الطلاب والطالبات من زي مدرسي وأدوات مدرسية، وأحذية، وشنط، وسلع غذائية، وغيرهم، بأسعار مخفضة عن الأسواق.

والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور نظرا لارتفاع الاسعار في الأسواق الخارجية.

وقد اشتمل المعرض على المستلزمات المدرسية من كراسات واقلام وأحذية وشنط مدرسية وبعض منتجات الأسر المنتجة والمشاركة المجتمعية.