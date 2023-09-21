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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل سيجتمع وزير الخارجية الروسي بمسئولين أمريكيين في نيويورك؟ موسكو تجيب

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إنه لا توجد اجتماعات مع مسؤولين من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن برنامج رحلة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في الجمعية العامة لـ الأمم المتحدة.

 

وأضافت زاخاروفا في تصريحات إعلامية ردا على سؤال حول لقاء لافروف بالمسؤولين الأمريكيين في الجمعية العامة لـ الأمم المتحدة المقامة في نيويورك: "لا، خط سير رحلتنا لا يتضمن أي اجتماعات مع الجانب الأمريكي".

 

وأكدت أنه لا يوجد أي تفاعل مقرر مع بريطانيا أو دول حلف الناتو الأخرى أيضًا، لافته إلى أنه لدينا اجتماعات مع دول آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا ومع الدول الصديقة والمنظمات الدولية".

 

وافتتح الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر في نيويورك.

 

ويجمع تقليديا رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية وممثلي المنظمات الدولية من جميع أنحاء العالم. 

 

ولأول مرة منذ بداية جائحة كوفيد-19، يقام الأسبوع الرفيع المستوى دون قيود صحية، ويجب على المشاركين حضور جميع الفعاليات شخصيًا، ولا يُسمح برسائل الفيديو.

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