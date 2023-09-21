دورة تدريبية للعاملين منطقة البريد بالعريش لتعلم لغة الإشارة

نظمت منطقة البريد محافظة شمال سيناء ، دورو تدريبية للعاملين لتعلم لغة الإشارة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وملتقى قادرون باختلاف بشمال سيناء الذي أنشأ لعرض مشكلات وقضايا أصحاب الهمم ، في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الاحتياجات الخاصة وتحت رعاية د. شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصري، وعبده علوان نائب رئيس الهيئة.

12متدربا :

وصرح الدكتور حاتم سلامة (أستاذ الأدب الإنجليزي، رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة العريش وأمين متحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء) ، أن الدورة تضم 12 متدربًا من العاملين بإدارة ومكاتب بريد شمال سيناء.

حيث تستمر الدورة لمدة يومين في تجربة هي الأولى من نوعها لتيسير التعامل مع ذوي الإعاقة السمعية والكلامية.

وأعرب سلامة ، عن أمله في عقد مثل هذه الدورات بكافة الهيئات والمؤسسات ولا سيما المستشفيات ودور العبادة.

وقال سلامة إننا نحن أصحاب الهمم بشمال سيناء نرفع القبعة لهيئة البريد المصري مشيدًا بسجلها الحافل في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف إعاقاتهم والذي يضم على سبيل المثال لا الحصر توفير خدمات الشباك الواحد وإنشاء مداخل منحدرة لذوي الإعاقة الحركية وتخصيص موظف للخروج إليهم في حال تعذر دخولهم مبنى البريد.