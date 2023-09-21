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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام بطولة ألعاب القوى لمراكز الشباب بشمال سيناء

توزيع الميداليات
توزيع الميداليات على الفائزين

انتهت بطولة العاب ألقوى لمراكز الشباب، التى نظمتها إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة في محافظة شمال سيناء،  على مضمار مركز شباب العريش، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، المحافظ، وإشراف إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة،  بحصول اللاعب محمود فتيح من مركز شباب 6 أكتوبر بالعريش على الميدالية الذهبية والمركز الأول فى سباق 100 متر.

كما حصل اللاعب خالد سمير بدران، من شباب 6 أكتوبر، على المركز الأول والميدالية الذهبية فى سباق 400 متر.

وقد أسفرت باقى النتائج عن فوز لاعب مركز شباب العريش مصطفى أحمد حجازى بالمركز الثانى فى سباق 100 متر، وفى سباق 400 متر، حصل اللاعب عبد الرحمن شحاتة على المركز الثانى من نادى عاطف السادات.

 

الوثب الطويل

وفى الوثب الطويل، حصل على المركز الأول اللاعب كريم أمين أبو شيتة، نادى العريش الرياضى، وحصل لاعب نادى شباب مصر عبد الرحمن الصينى على المركز الثانى.

وبهذا يكون الترتيب العام على مستوى  البنين: مركز شباب 6 أكتوبر الأول بـ 2 ميدالية دهب، والثانى نادى العريش الرياضى، والثالث مركز شباب العريش، ونادى عاطف السادات، ونادى شباب مصر بحصولهم على ميدالية فضة.

وفى سباق 100 متر بنات، حصل نادى عاطف السادات على المركز الأول، والثانى اللاعبة هداية باسم رحمة ياسين.

 وفى الوثب، حصل نادى عاطف السادات على المركز الأول ، والثانى ندى محمد وجومانة ممدوح، ليحصل نادى عاطف السادات على الترتيب الأول فى سباقات البنات. 

أشرف على التنفيذ كابتن عصام التلوانى والكابتن أحمد عثمان والكابتن وليد أبو خليل.

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