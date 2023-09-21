قافلة طبية مجانية للكشف وتقديم العلاج لأهالي العريش

أكد الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، استمرار عمل القافلة الطبية المجانية التي تنفذها قيادة الجيش الثاني الميداني بالتعاون مع مديرية الصحة في شمال سيناء، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج بالمجان تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة.



من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد الفتاح، مدير الطب العلاجي والمستشفيات، أنه تم دعم القافلة بأطباء جراحة وباطنة وجلدية وأدوية ومستلزمات، كما تم تجهيز 5 عيادات بالأسرة، بالإضافة إلى عدد من البرفانات وأجهزة الضغط.

وقال إنه من خلال القافلة الطبية، تم توقيع الكشف الطبي على نحو 1421 مواطنًا خلال اليوم الأول من عمل القافلة في مختلف التخصصات الطبية وصرف العلاج بالمجان بخلاف التحاليل الطبية.

وذكر الدكتور حاسم حمدى، مدير إدارة التثقيف والإعلام، أن القافلة تضم تخصصات: المخ والأعصاب والباطنة، والقلب، والأسنان، والكلي والأطفال، والجلدية، والرمد، والغدد الصماء، إلى جانب الأشعة والتحاليل المعملية.

ندوات تثقيفية

من جانبها، أكدت فاتن صبري، أخصائي الإعلام بمديرية الصحة، أن القافلة ضمت ندوات تثقيفية عن تنقية المياه، وشاركت فيها جامعة سيناء وجامعة الدلتا ومكتب خدمة المواطنين بمستشفى العريش العام ولفيف من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمحافظة.

وأكدت استمرار عمل القافلة اليوم، الخميس، بمستشفى الشيخ زويد، وغدا، الجمعة، بمدينة بئر العبد.