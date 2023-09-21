حبس شاب بتهمة حيازة 372 أمبول مخدر بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة امبولات مخدرة بدائرة قسم اول شبرا الخيمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية ضبط شاب بحوزته اقراص مخدرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات الي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم احمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بقيام شاب حاصل علي دبلوم باتجاره في الامبولات المخدرة متخذا دائرة القسم مسرحا لمزاوله نشاطه الاجرامي.

عقب تقنين الاجراءات تمكن الرائد محمود صبري والنقيب ادهم الحسيني والنقيب محمد الحسيني والنقيب احمد خليل تم ضبط المتهم وبحوزته (372 أمبول مخدر).

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.