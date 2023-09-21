التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث تصادم بكفر شكر

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه اثر حادث تصادم سيارة نقل ودراجة نارية بدائرة مركز شرطة كفر شكر وذلك عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

ولقي شاب مصرعه وأصيب آخر في تصادم سيارة نقل ودراجة نارية بطريق بنها- المنصورة أمام قرية كفر عامر رضوان التابعة لمدينة كفر شكر.

تم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ونقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بنها الجامعي تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية بمنطقة كفر عامر رضوان بنطاق مدينة كفر شكر أسفر عن مصرع أحمد. ع23 سنة وكمال. م 23 سنة وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين من المعاينة الأولية تصادم سيارة نقل كانت في طريقها إلى اتجاه كفر شكر ودراجة نارية كان يستقلها شخصين في اتجاه مدينة بنها وتم تجنيب تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطل حركة المرور وحفاظا على مصالح المواطنين تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.