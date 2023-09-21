حاول حماية والدته ففقد حياته أمام منزله في حادث مروع ببريطانيا.. تفاصيل

تعرض إيان برايس 52 عاما للهجوم من قبل 2 من كلاب البولي الأمريكية على بعد أمتار فقط من باب منزله الأمامي أثناء محاولته حماية والدته المسنة، وتمت مشاركة لقطات الهجوم على تطبيق WhatsApp عدة مرات.

سادس بريطاني

توفى إيان برايس (والدًا لطفلين) أمام منزله في بريطانيا على يد 2 من كلاب البولي الأمريكية كانا يحاولان الهجوم على والدته، فاتصلت الجيران بالشرطة على الفور بينما كان الهجوم مستمرًا وتم نقل (برايس) إلى المستشفى جوًا إلا أنه قد فقد حياته ليصبح سادس شخص في إنجلترا يتوفى على يد هذه السلالة من الكلاب.

قام بعد الأشخاص اللذين كانوا متواجدين أثناء الهجوم بتصوير الحادث ونشره على تطبيق واتساب عن طريق إعادة توجهه أكثر من مرة، بينما حثت شرطة ستافوردشاير على عدم مشاركة الفيديو وتداوله حفاظًا على مشاعر عائلة برايس.

تم القبض على صاحب الكلاب الذي يبلغ من العمر 30 عامًا والإفراج عنه بكفالة مشروطة في انتظار المزيد من التي التحقيقات.