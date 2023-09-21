"صدام مباشر".. بيان عاجل من روسيا بشأن مناورات حلف الناتو على حدودها

قالت وزارة الخارجية الروسية، إنه بسبب مناورات حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالقرب من الحدود الروسية، يتضاعف خطر وقوع حوادث غير مقصودة وتفاقم الوضع.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية: "نود أن نؤكد أنه نتيجة لمناورات التحالف على مقربة من حدود دولتنا ومجالنا الجوي والبحري، يتضاعف خطر وقوع حوادث غير مقصودة وتفاقم الوضع".

وأضافت الوزارة أن "خطر تصاعد مثل هذه الحالات عن غير قصد إلى صراع مسلح مرتفع للغاية في ظل الظروف الحالية للتصعيد المستمر للتوترات من جانب حلف الناتو".

وحول أهداف تدريبات حلف شمال الأطلسي، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن حلف الناتو لا يخفي حقيقة أنه يمارس إجراءات لصد "الهجمات" الروسية خلال تدريباته العسكرية.

وأضافت الوزارة، أن مناورة "المدافع الصامد" التابعة لحلف شمال الأطلسي المقرر إجراؤها في ربيع عام 2024، وفقًا للبيانات المتاحة، ستغطي أراضي عدة دول أوروبية، ومن المخطط أن يشارك فيها أكثر من 40 ألف جندي.

وأشارت إلى أن التدريب، مثل جميع المناورات الأخرى في سلسلة ديفندر، يتضمن نشر قوات ومعدات أمريكية في أوروبا وتحديد الخدمات اللوجستية لمثل هذه الأعمال.

وتابعت الخارجية الروسية: "لقد واصل حلف الناتو زيادة حجم مناوراته على مدى العقود الماضية حتي أصبحت أكثر استفزازًا وعدوانية بطبيعتها، ويتم إجراؤها عمدًا بالقرب من حدود روسيا".

وأضافت الوزارة، أن بيانات الوزارة تشير إلى أن عدد الأفراد العسكريين والمعدات المشاركة يتزايد كل عام، "ويمارسون بشكل منهجي الإجراءات بموجب المادة 5 من معاهدة واشنطن بشأن الدفاع الجماعي".

وأوضحت: "في الوقت نفسه، إذا كانت أساطير مناورات هذا التحالف في وقت سابق تدور حول عدو "وهمي" في الشرق، فإن أعضاء الناتو الآن لا يختبئون - إنهم يمارسون إجراءات لصد هجوم من روسيا"، لافته إلى أن الناتو يتحدث عن "سيناريوهات واقعية" لاستخدام قوات الناتو.

وأشارت الوزارة إلى أن روسيا عرضت على حلف الناتو مرارًا مبادرات مختلفة لخفض التصعيد والتخلي عن الخطوات الاستفزازية، كما نقلت تدريباتها طوعًا إلى الداخل.

وقالت الخارجية الروسية: "ردا على ذلك، يواصل أعضاء الناتو، رغم أنهم يتحدثون عن حقيقة أنهم لا يسعون إلى المواجهة مع بلدنا، استعراض القوة على أعتابنا حرفيا".