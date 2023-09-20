بداية الصدام العالمي.. موسكو يتهم الناتو بالتحضير للمواجهة العسكرية مع روسيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، الكسندر غروشكو، اليوم الأربعاء، أن مناورات الناتو المخطط لها في عام 2024، وهي الأكبر منذ الحرب الباردة، تعتبر جزءاً من الاستعدادات لصدام عسكري مع روسيا، وخطوة أخرى لزعزعة استقرار الوضع في أوروبا.



وقال غروشكو للصحفيين: "هذه المناورات استفزازية، وتحمل بوضوح طبيعة عدوانية، وهي استعراض للقوة، ومحاولة للضغط العسكري- السياسي وصيغ السيناريو بطريقة لا تترك مجالاً للشك في أن هذا الإجراء هو جزء من الاستعدادات لصدام عسكري مع روسيا".



وأضاف الدبلوماسي بأن الأمر يمثل "خطوة متعمدة أخرى نحو زعزعة استقرار الوضع في الشمال"، وفي وقت سابق، أفيد بأن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يخطط لإجراء أكبر مناورات عسكرية منذ الحرب الباردة، في ربيع عام 2024 ، في ألمانيا وبولندا ودول البلطيق، بهدف تطوير إجراءات "لصد هجوم روسي" محتمل.