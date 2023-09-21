رئيس صرف صحي الإسكندرية: استمرار أعمال التطهير ومتابعة الاستعداد لموسم الشتاء

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الشركة تحدد أثناء موسم الشتاء النقاط الساخنة التي تظهر وتعمل على حلها فنياً بمشروعات عاجلة وأخرى آجلة، وبعد انتهاء موسم الشتاء تبدأ خطة استقبال الشتاء القادم بإجراءات أولها التطهير.

وأضاف نافع، في بيان اليوم، الخميس، أنه يتم العمل على تطهير ما يزيد على 140 ألف شنيشة ومطبق، وتطهير ما يزيد على 36 ألف كم من الشبكات والمجمعات، وبيارات 200 محطة رفع ومعالجة، وتطهير 86 مصبا في أنحاء المحافظة، ثم متابعة تطهير و تطهير المصارف الرئيسية والفرعية التي تصب عليها محطات المعالجة لضمان تدفق المياه، ويتم بالتوازي مع أعمال التطهير أعمال رفع كفاءة ومراجعة الصلاحية الفنية للسيارات والمعدات بالشركة.

وأشار إلى أنه في منتصف شهر سبتمبر، يتم التنسيق مع محافظة الإسكندرية والجهات التنفيذية لتنفيذ أعمال المحاكاة لمياه الأمطار لاختبار استيعاب المحطات الشتوية أسفل الكباري والأنفاق، وتتم متابعة الخرائط الجوية والتوقعات المناخية من خلال تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، بخلاف عمل غرفة عمليـات خاصة بالشركة بخط ساخن 175، ومقرها مبنى الديوان العام، وتعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال جميع البلاغات والشكاوى والعمل على حلها فوراً.

ولفت إلى أنه بمجرد وصـــول إنـذارات مـــن هيئة الأرصاد الجوية وقبل موعد النوة بـ 24 ساعة ومن خلال غرفه العمليات ذات الاتصال المباشر مع جميع الجهات على مدار الساعة، يتم رفع درجة الاستعداد بتمركز ما يقرب من 150 سيارة ومعدة في النقاط الساخنة المتوقع تراكم مياه أمطار بها وتخفيض منسوب البيارات بالمحطات لاستيعاب مياه الأمطار وتكثيف عمليات التطهير للشنايش والمطابق وإيقاف جميع الراحات وتواجد جميع قيادات الشركة ونوابهم على مدار الساعة حتى انتهاء حالة عدم الاستقرار.

وأكد أن أعمال التطهير للشنايش والشبكة والمحطات لا تتوقف على مدار اليوم طبقاً لخطة التطهير الدورية، ويتم تكثيف أعمال التطهير أثناء الأمطار وبعد النوات للتخلص من المخلفات التى تحملها مياه الأمطار داخل الشبكة عن طريق الشنايش، ما يؤدي إلى إعاقة سريان المياه في بعض المناطق، بالإضافة إلى العبء الذى تواجهه شبكة الصرف الصحى فى المناطق غير المرصوفة و تتطلب جهدا مضاعفا لتطهير المطابق.

وأوضح "نافع" أن الشركة تعمل بشكل مرحلي على جميع محطاتها وشبكاتها، طبقا للحالة الفنية لمكونات المنظومة، فيتم تسجيل جميع مكونات الشبكة بحالاتها الفنية وتحليل مدى استيعابها لمياه للصرف الصحي ومياه الأمطار والمناطق التي قد تتعرض لطفوحات أو تراكمات لمياه الأمطار، ومن ثم الاستعانة بسيارات ومعدات الشركة للإسراع في أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار، والعمل على إيجاد حلول سريعة وأخرى جذرية للحد من الآثار السلبية للأمطار الغزيرة على الإسكندرية.