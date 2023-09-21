اليوم .. مكتبة الإسكندرية تواصل فعاليات احتفالية "رحلة إلي مركز الأرض"

تواصل مكتبة الإسكندرية فعاليات اليوم الثاني من احتفالية العلوم 2023 تحت عنوان "رحلة إلي مركز الأرض"، وذلك غداً الخميس الموافق 2023 بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً حتي الساعة 4:00 مساءً بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية.

حيث ينظِّم مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية احتفالية العلوم للعام السابع عشر على التوالي علي مدار أمس الأربعاء واليوم الخميس.

وتتناول الاحتفالية هذا العام موضوع «رحلة إلى مركز الأرض»، عن طريق تقديم عدد من الأنشطة العلمية وورش العمل التفاعلية المتعلقة بموضوعات مختلفة حول جيولوجيا الأرض، والطبقات الأرضية، وكيفية التنقيب عن الحفريات وتحليلها، وتاريخ حياة الحيوانات المنقرضة على الأرض مثل الديناصورات.



تهدف أنشطة الاحتفالية بشكل مباشر إلى تبسيط العلوم والحقائق العلمية، وتزويد الطلاب بالتطبيقات العملية اللازمة للتكامل مع المناهج الدراسية، هذا بالإضافة إلى تقديم عروض علمية تضم عددًا من التجارب والأنشطة التفاعلية المشوقة في جوٍّ من المرح والإثارة.