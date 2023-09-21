إيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على المعدات شرقي الإسكندرية

أوضح اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، أن الحي شن حملة بعزبة الموظفين وأخرى بشارع الشركة العربية من شارع أحمد أبو سليمان بنطاق الحي، تم خلالها إيقاف أعمال حالتين بناء مخالف وفك الشدات الخشبية وإزالة الأعمال المخالفة والتحفظ على كمية من الأخشاب والحديد والأسمنت المستخدم في البناء وإيداعهم ديوان عام المحافظة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



جاء ذلك بحضور مازن البراجة عضو وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة ، ووحدة التدخل السريع بالمحافظة ، ومحمد الكردي مدير وحدة الإزالة الفورية بالحي وأعضاء الوحدة .



وأكد حبيب، تنفيذ تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنفيذ الإزالات أولًا بأول ورصد ومتابعة أى مخالفات على أرض الواقع خلال حملات مكثفة بأحياء المحافظة يتم شنها بصفة مستمرة ، وفرض القانون وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون .



وشدد رئيس الحي على عدم ارتكاب أية مخالفات مرة أخرى لعدم تعرضهم لتوقيع عقوبات مضاعفة مرة أخرى ، مؤكدا أن الحملات المفاجئة مستمرة على مدار اليوم لفرض الانضباط ومعاقبة المخالفين .