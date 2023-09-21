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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نصائح تساعد الطلاب على التركيز في الدراسة.. تعرف عليها

نصائح تساعد الطلاب
نصائح تساعد الطلاب على التركيز

تعد التغذية الصحية و السليمة من أهم الأمور التي تؤثر على صحة وعملية النمو والتطور لدى الأطفال، إضافة لكونها عامل أساسي  لدعم القدرة على التركيز ,ودعم القدرات الذهنية  وتطوير التحصيل العلمي للطالب .

كما يمكن للتغذية السليمة ان تساهم بشكل ملحوظ في وقاية الجسم من الفيروسات والعدوى وحمايته من الأمراض المنتشرة لذا نرصد في هذا التقرير نصائح جوهرية لتغذية صحية ومفيدة للطلاب تساعدهم علي التركيز والمذاكرة وفقا لموقع Health Shot

نصائح تساعد الطلاب علي التركيز فى الدراسة

⁃ تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات لأنها خاليه من الدهون، وتعطي الجسم الطاقة الغذائية اللازمة والفيتامينات والمواد الغذائية المهمة.

⁃ التقليل من السكريات والأملاح مهم لصحة الجسم. ويفضل العمل على استبدالها بالأعشاب والمُحليّات الطبيعية.

⁃ الإكثار من شرب الماء والمشروبات الخالية من السكريات.
⁃ يعتبر الحليب ومنتجاته من الأغذية الهامة  للطالب، إذ توفر نسبة كبيرة  من البروتين فيتامين" د " والكالسيوم الضروريان للنمو ولصحة العظام.
⁃ اختيار الوقت المناسب لتناول الطعام، حتى لا تكتسب دهون وزيادة الوزن.

⁃ الحصول على فترة كافية من النوم، وتناول وجبة إفطار صحية في الصباح يساعدان الطفل على الحفاظ على النشاط والتركيز خلال اليوم الدراسي.

⁃ التنويع في الطعام، التغذية الصحية لا تكتمل إلا بتناول مختلف الأنواع من الغذاء والتغيير في كميات المواد وأنواعها

⁃ ينصح بممارسة 30 إلى 60 دقيقة من الرياضة يوميا، لهضم الغذاء وتنشيط الدم في الجسم.

⁃ تناول الخضروات والفواكه وبشكل يومي، وينصح بتناولها وهي طازجة. ويجب تعويد الجسم على تناول وجبات مختلفة يوميا من الخضروات والفواكه. العصائر الطازجة تعتبر طريقة مثالية لذلك.

⁃ الحرص على اللحوم والأسماك والتغذية السليمة، لأنها تحتوي على المواد الغذائية والطاقة المهمة للجسم، لكن الإكثار منها له أضرار كبيرة ويسبب أمراضا خطيرة.

- ويُنصح بتناول وجبات اللحوم  بكميات قليلة لا تتجاوز 600 جرام في الأسبوع.

⁃ ينصح بعدم تجاوز أكثر من 80 غرام من الدهون يوميا.
- تناول الدهون غير المشبعة، مثل دهون الصويا والدهون النباتية.

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