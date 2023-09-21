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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الإسكندرية: الكشف على 1542 مريضا خلال قافلة طبية

قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بمركز شباب أبو تلات بمنطقة العجمي بالإسكندرية والذي يبعد 23 كم عن اقرب مستشفي عام، مستشفي العامرية العام، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وقالت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إن القافلة ضمت 9 تخصصات طبية (الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء والعظام وتنظيم الأسرة والأسنان و الرمد و الجلدية ) وشارك فيها 53 عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

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وأشارت أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1542 مريض من أهالي من المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 332 حالة إلى العيادات التخصصية و المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء 183 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 110 تحليلاً بمعمل الطفيليات و 4 أشعة سينية و 15 بالموجات الصوتية علاوة على فحص 96 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحي لعدد 604 مواطن من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.

 

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