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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. سويسرا تحظر ارتداء النقاب في جميع أنحاء البلاد

النقاب
النقاب

أفادت وكالة بلومبرج، اليوم الخميس، بأن البرلمان السويسري أقر قانونا يحظر من خلاله ارتداء النقاب أو كل ما يغطي الوجه من ملابس في الأماكن العامة في جميع أنحاء سويسرا، وتم إقرار هذا القرار بعد تأييد51% من السكان ذلك الحظر في تصويت شعبي.

ووفقا لبلومبرج، أقر البرلمان السويسري أيضا عقوبة قدرها ألف فرنك سويسري (1100 دولار) لمن ينتهك القانون وحظر ارتداء النقاب في البلاد.

وأكثر المؤيدين لهذا القرار هو حزب الشعب السويسري المحافظ، حتى عمل على الترويج له بشكل كبير، بينما انتقده المسلمون الذين يعيشون في سويسرا.

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