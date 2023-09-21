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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التهرب الضريبي.. السجن لخمس مدراء شركة مستحضرات تجميل ومكملات غذائية

صدى البلد

التهرب الضريبي.. أصدرت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس،حكمها بمعاقبة 5 مدراء شركة مستحضرات تجميل و مكملات غذائية بتهمة التهرب الضريبي من أداء القيمة المضافة المستحقة علي نشاطهم بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة 50 الف جنيه لكل عما اسند اليه و ألزمتهم بأداء الضريبة المستحقة والضريبة المضافة والتعويض بما لا يجاوز مثل الضريبة المستحقة والمصاريف الجنائية.

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صدر الحكم برئاسة المستشار اسامة قنديل رئيس المحكمة و عصوب المستشارين محمد مصطفي كمال و محمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.

وكانت، أمرت نيابة القاهرة الجديدة باحالة 5 مدراء شركة مستحضرات تجميل و مكملات غذائية متهمين  منهم ثلاثة اشقاء بتهمة التهرب الضريبي من أداء القيمة المضافة المستحقة علي نشاطهم الي محكمة الجنايات.


كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم " محمد . س " مدير مسئول باحدي شركات مستحضرات تجميل و مكملات غذائية ، " مصطفي . ع " مدير مستحضرات تجميل و مكملات غذائية ،  شقيقته "مي . ع " مدير  مستحضرات تجميل و مكملات غذائية ،  وشقيقه  " احمد . ع " مدير مستحضرات تجميل و مكملات غذائية ،  "ا . م " مدير مستحضرات تجميل و مكملات غذائية وأنهم بصفتهم المسئولين عن منشأة مسجلة ضريبيا و الخاضعة لاحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة المستحقة علي نشاطهم لم يتقدموا للنصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانونا خلال الفترة من 2016 حتي 11/ 2017 علي النحو المبين بالتحقيقات في قضية التهرب الضريبي.

 

التهريب الضريبي 



وأضافت التحقيقات أنهم باعوا سلعة دون الاقرار عنها سداد الضريبة  المستحقة عليها خلال الفترة من 2016 حتي 2020 علي النحو المبين بالتحقيقات.


وأشارت التحقيقات أنهم خصموا ضريبة دون وجه حق بالمخالفو لاحكام وحدود الخصم خلال الفترة 2017 حتي 2019 علي النحو المبين بالتحقيقات .
 

وكشفت شهادة  " سيف الدين . أ " مأمور ضرائب بالادارة العامة لفحص قضايا التهرب الضريبي ،شرق القاهرة ثان بتهرب المتهمين من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة علي نشاط مستحضرات تجميل و مكملات غذائية خلال الفترة من 2016 حتي 2020 بقيامهم بارتكاب ثلاث جرائم ضريبية أولهم عدم التقدم للتسجيل في المواعيد المحددة  رغم بلوغ رقم أعمال شركتهم حد التسجيل المقرر قانونا بعد مرور أحد عشر شهرا علي نشاطها وثانيهما بيع سلعة دون الاقرار عنها و سداد الضريبة المستحثة خلال الفترة آنفة البيان أخذا من المقارنة بيم اقرارات الضرائب العامة و القيمة المضافة تبين وجود ايرادات لم يقم المتهمون بالاقرار عنها وثالثهما خصم ضريبة بدون وجه حق لعدم تقديم المستندات الدالية علي الخصم وذلك عن الفترة من 2017 حتي 2019 أخذا من نموذج الخصم والتحصيل الذي أبان وجود مشتريات مخصومة بالاقرارات لا يقابلها سند الخصم وانتهي الي أن المتهمين يستحق عليهم ضريبة مضافة نقدارها 946075 بخلاف الضريبة الاضافية.

التهرب الضريبى أحكام قانون الضريبة التجمع الخامس الضريبة المضافة الضريبة المستحقة الضرائب العامة المصاريف الجنائية

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