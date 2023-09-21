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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. القبض على المشتبه بهم بإنهاء حياة الجنود الروس في ناجورنو كاراباخ

قوات حفظ السلام الروسية
قوات حفظ السلام الروسية

أفادت وكالة ريا نوفوستي عن مصدر في وكالة إنفاذ القانون الروسية، اليوم الخميس، أنه تم اعتقال المشتبه بهم في مقتل جنود حفظ السلام الروس في إقليم ناجورنو كاراباخ أمس الأربعاء، خلال العملية العسكرية التي قامت بها أذربيجان في الإقليم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وأوضح بيسكوف، أنه خلال الاتصال، أعرب الرئيس الأذربيجاني عن اعتذاره وتعازيه بمقتل جنود روس من قوات حفظ السلام الروسية في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وقال المتحدث باسم الكرملين، إن الرئيس الروسي شدد خلال اتصال مع علييف على أهمية حماية أمن وحقوق الأرمن في إقليم كاراباخ.

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