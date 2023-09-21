وصفة جديدة لمتبعي الدايت.. طريقة تحضير فتة الخضار المشوي

فتة الخضار المشوي تعد من الوصفات الخفيفة والمناسبة لرجيم مثالي وصحي، كما تعد من الأطعمة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والألياف النباتية التي تقي الإنسان من الأمراض.

وفيما يلي تعرفي على فتة الخضار المشوية وتمتعي بطعمها اللذيذ والشهي..

طريقة عمل فتة الخضار



المقادير:

‏-½ كيلو باذنجان مقطع مكعبات

‏-2 رغيف خبز مقطع مربعات ومحمص بالفرن

‏-2 كوسا مقطعة مكعبات

‏-2 جزر مقطعة مكعبات

‏-2 كوب زيت نباتي (للقلي)

مقادير التتبيلة:

‏-2 معلقة كبيرة دبس الرمان

‏-2 معلقة كبيرة عصير ليمون

‏-2 معلقة كبيرة بقدونس مفروم

‏-½ معلقة صغيرة ملح

‏-½ معلقة صغيرة نعناع جاف

مقادير صلصة اللبن

‏-2 كوب لبن

‏-¾ كوب طحينة

‏-2 فص ثوم مفروم

‏-1 عصير ليمونة

‏-¼ معلقة صغيرة ملح



طريقة عمل فته الخضار:

في المقلاة على حرارة متوسطة نضع الزيت ثم نقوم بتحمير وقلي الباذنجان والكوسا والجزر ثم نضعهم على مناديل المطبخ للتخلص من الزيت

الزائد وفي وعاء آخر نحضر التتبيلة حيث نخلط دبس الرمان وعصير الليمون والبقدونس والملح والنعناع الجاف معاً ثم نضيف فوقهم الخضار المحمر ونقلب جيداً حتى تتشرب التتبيلة.

نقوم بتحضير صلصة اللبن في وعاء نضع الطحينة ونضيف فوقها الثوم وعصير الليمون والملح نخلط جيداً ثم نضيف اللبن ونقلب حتى تتجانس معاً.

في طبق التقديم نضع طبقة من الخبز المحمص وفوقه الخضار المقلي والمتبل ثم نغطيها بصلصة اللبن ونزين بحبات الرمان والبقدونس والمكسرات