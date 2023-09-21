ظاهرة فلكية نادرة تحدث فجر اليوم.. يمكن رؤيتها بالعين المجردة

مع اقترابنا من يوم الجمعة، يُمكن للوطن العربي مشاهدة فريدة في سماء الفجر، وهي ظهور كوكب عطارد بأقصى استطالة غربية صباحية له.

وسيكون هذا الحدث يوم الجمعة، 22 سبتمبر، وهو فرصة نادرة لرؤية وملاحظة هذا الكوكب الصغير قبل شروق الشمس بحوالي 60 دقيقة تقريبًا.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، لرؤية عطارد، يجب أن يكون الأفق مفتوحًا تمامًا، وعلينا أن ننظر باتجاه شرقي حيث سيظهر الكوكب كنقطة ضوئية متوسطة اللمعان، فوق موقع شروق الشمس وأسفل كوكب الزهرة الساطع. قد تحتاج إلى استخدام المنظار إذا كانت السماء غير صافية بالقرب من الأفق.

ويرجع سبب رؤية عطارد بشكل محدود إلى موقعه القريب من الشمس ومداره بين الأرض والشمس. ومن الملاحظ أن عطارد يكون بالقرب من الشمس في سماء الأرض، ولكن يوم الأحد سيكون الكوكب مائلًا غربًا بزاوية تبلغ 17 درجة عن الشمس.

نظرًا لحركة عطارد المدارية الممتدة بشكل كبير (شكله البيضاوي)، يتغير مدى استطالته العظمى من حوالي 18 إلى 28 درجة. ويعتمد أفضل وقت لرؤية عطارد في استطالته العظمى بشكل أساسي على الموسم الذي يحدث فيه.

فاستطالته العظمى الأقصى تتزامن عادة مع الانقلاب الربيعي، في حين يكون أقل استطالة عظمى بالقرب من الانقلاب الخريفي.

نظرًا لحركة عطارد حول الشمس في مدار شديد الاستطالة ( بيضاوي الشكل ) فإن استطالته العظمى متغيرة من حوالي 18 إلى 28 درجة.

بشكل عام أفضل وقت لرصد عطارد في استطالته العظمى يعتمد بشكل أساسي على الموسم الذي يحدث فيه، فأقصى استطالة عظمى هي التي تكون متزامنة مع حدوث الاعتدال الربيعي و الأقل تلك التي تحدث بالقرب من الاعتدال الخريفي .