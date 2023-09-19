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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

شاهد ظهور ضوء غامض على كوكب المشترى.. ايه القصة؟

شاهد ظهور ضوء غامض
شاهد ظهور ضوء غامض على كوكب المشترى.. ايه القصة؟

في حادثة غامضة، رصد عالم فلك ياباني وميضًا ساطعًا على كوكب المشتري مؤخرًا، وقد تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق الواقعة. 

وتساءل المستخدمون حول حقيقة الوميض الذي وثقه اكتشاف عالم الفلك الياباني «تاداو أوهسوجي» على كوكب المشترى.

وأوضحت التقارير أن مثل هذه الومضات ناتجة عن الكويكبات أو المذنبات القادمة من حواف نظامنا الشمسي، والتي تؤثر على الغلاف الجوي لكوكب المشتري. 

ووفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز (NYT) في تقريرها بتاريخ 15 سبتمبر، فإن عالم فلك هاوٍ في اليابان التقط وميضًا ساطعًا في الغلاف الجوي لـ كوكب المشترى.

مما دفع العلماء إلى مزيد من التحقيق حول الوميض الذي يعد أحدث اكتشاف على كوكب المريخ مؤخرا.

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