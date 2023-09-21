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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة .. المستشار الألماني يدلي بتصريحات حادة عن بوتين

المستشار الألماني
المستشار الألماني أولاف شولتس

ذكرت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أدلى بتصريحات حادة عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال خطاب ألقاه في الأمم المتحدة.

وحسب “دي فيلت، قال شولتس، إن “سبب استمرار المعاناة في أوكرانيا وحول العالم بسيط بشكل مذهل: الرئيس الروسي يريد تنفيذ خطته الإمبريالية لغزو جارتها ذات السيادة، أوكرانيا”.

ودعا المستشار الألماني، بوتين إلى الامتثال لمطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بسحب قواته.

وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن شرط بدء محادثات السلام بين موسكو وكييف هو انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

وأضاف شولتس، في المؤتمر الفيدرالي لنقابة “فيردي” العمالية، وهي واحدة من أكبر النقابات العمالية في ألمانيا: "الشرط هو أن يوافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على سحب القوات.. وهذا شرط المفاوضات".

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ووصف المستشار الألماني الدعوات لإجراء محادثات سلام بأنها "ساخرة".

وأضاف: “هذه تصريحات ساخرة للغاية، تقول لدولة توجد على أراضيها دبابات من دولة أخرى أن تتفاوض ولا تدافع عن نفسها”.

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