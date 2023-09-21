رئيس ألمانيا يكشف عن مفاجأة بشأن استقبال المهاجرين

قال الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إن ألمانيا لا يمكنها استقبال المزيد من المهاجرين، معربا عن تعاطفه مع إيطاليا، التي غمرتها تدفقات جديدة من الوافدين.

وأجرت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، مقابلة مع شتاينماير بعد وقت قصير من وصوله إلى البلاد في زيارة رسمية، ومن بين المواضيع التي تمت مناقشتها كان الارتفاع الأخير في الهجرة وتأثيره على العلاقات بين برلين وروما.

وقال الرئيس الألماني، إن إيطاليا لا ينبغي أن تضطر إلى التعامل مع الأزمة بمفردها، وأشاد بإيطاليا “لإظهارها الكثير من المسؤولية الإنسانية تجاه اللاجئين الذين قدموا من البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة”.

وأضاف أنه “يأخذ على محمل الجد طلبات المساعدة التي تأتي من المدن الإيطالية”، لكنه أضاف أن المدن الألمانية ليست أفضل حالا في هذا الصدد لأن كلا البلدين لديهما "أعباء ثقيلة لتحملها".

وأوضح شتاينماير أن “ألمانيا، مثل إيطاليا، وصلت إلى أقصى حدود طاقتها”، مشيراً إلى “الهجرة القوية من الحدود الشرقية، من سوريا وأفغانستان، فضلاً عن وصول أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا”.

وقال الرئيس الألماني، إن 162 ألف شخص طلبوا اللجوء في ألمانيا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

ودعا شتاينماير، إلى “التوزيع العادل في أوروبا من خلال إنشاء آلية تضامن دائمة، فضلا عن ضوابط أقوى على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة “دي فيلت “الألمانية، نقلاً عن ممثلي وزارة الداخلية، أن برلين علقت مؤقتًا ممارسة قبول المهاجرين الذين يصلون عبر إيطاليا أواخر الشهر الماضي.