ألمانيا توجه رسالة خطيرة للاتحاد الأوروبي بشأن الصين

أفادت وكالة بلومبرج عن وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا باربوك، أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقلل من اعتماده على الصين من الناحية الاقتصادية.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة، بوليتيكو الأوروبية، أن فرنسا تضغط على رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للتحرك نحو الصين.

وذكرت الصحيفة أن فرنسا تريد من فون دير لاين، أن تعلن عن تحقيق جديد ضد صناع السيارات الكهربائية الصينيين في خطابها السنوي عن حالة الاتحاد يوم الأربعاء.

وعلى جانب آخر، قالت جمعية الدبلوماسية العامة للخارجية الصينية، حافظت التبادلات رفيعة المستوى بين الصين والاتحاد الأوروبي على زخم جيد، ويعتقد الجانبان أن الشراكة هي أهم سمة في العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.

وأضافت الجمعية في تصريحات خاصة لصدي البلد، لقد طورت الصين دائما علاقاتها مع الدول الأوروبية وفقا لمبادئ "التعايش السلمي والانفتاح والتعاون والتعددية والحوار والتشاور"، واتخذت دائما موقفا إيجابيا في تعزيز العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.

وأكدت أنه يجب على الصين والاتحاد الأوروبي إجراء المزيد من الحوارات المؤسسية، من أجل تعويض التبادلات المفقودة بين الصين والاتحاد الأوروبي في السنوات الثلاث لجائحة كوفيد-19، وضخ زخم جديد وقوي في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي.