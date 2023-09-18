عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا توجه رسالة خطيرة للاتحاد الأوروبي بشأن الصين

ألمانيا والصين
ألمانيا والصين

أفادت وكالة بلومبرج عن وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا باربوك، أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقلل من اعتماده على الصين من الناحية الاقتصادية.

 

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة، بوليتيكو الأوروبية، أن فرنسا تضغط على رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للتحرك نحو الصين.

وذكرت الصحيفة أن فرنسا تريد من فون دير لاين، أن تعلن عن تحقيق جديد ضد صناع السيارات الكهربائية الصينيين في خطابها السنوي عن حالة الاتحاد يوم الأربعاء.

وعلى جانب آخر، قالت جمعية الدبلوماسية العامة للخارجية الصينية، حافظت التبادلات رفيعة المستوى بين الصين والاتحاد الأوروبي على زخم جيد، ويعتقد الجانبان أن الشراكة هي أهم سمة في العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.

وأضافت الجمعية في تصريحات خاصة لصدي البلد، لقد طورت الصين دائما علاقاتها مع الدول الأوروبية وفقا لمبادئ "التعايش السلمي والانفتاح والتعاون والتعددية والحوار والتشاور"، واتخذت دائما موقفا إيجابيا في تعزيز العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.

وأكدت أنه يجب على الصين والاتحاد الأوروبي إجراء المزيد من الحوارات المؤسسية، من أجل تعويض التبادلات المفقودة بين الصين والاتحاد الأوروبي في السنوات الثلاث لجائحة كوفيد-19، وضخ زخم جديد وقوي في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي.

سفير الصين بالقاهرة: بكين أكبر شريك تجاري لمصر لمدة 11 عاما على التوالي

تحذير من الجيش الأمريكي لـ الصين بشأن مهاجمة تايوان

وزيرة الخارجية الألمانية الاتحاد الأوروبي أنالينا باربوك الصين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان

بعد كارثة دانيال|ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. والأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا

تفاصيل الساعات الاخيرة في حياة أشرف مصيلحي قبل وفاته

أشرف زكي يكشف لصدى البلد حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

الحكومة تعلن ترحيل إجازة المولد النبوي لتصبح العطلة 3 أيام متتالية| تفاصيل

قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح

موضوعات متعلقة

رئيس أركان الجيش الأمريكي يكشف عن مفاجأة بشأن اندلاع حرب ضد الصين

سفير الصين بالقاهرة: العلاقات مع مصر وصلت إلى شراكة استراتيجية شاملة

سفير الصين بالقاهرة: بكين أكبر شريك تجاري لمصر لمدة 11 عاما على التوالي

رئيس جامعة بني سويف يلتقي بوفد نادي روتاري والطلاب المسافرين لدولة الصين

تحذير من الجيش الأمريكي لـ الصين بشأن مهاجمة تايوان

16 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع الصين وجذب مزيد من الاستثمارات لـ مصر

ترشيحاتنا

عاصفة التنين والسيول|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

وزير الخارجية الصيني: بكين تدعم باستمرار الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي

أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على سحب إيران اعتماد مفتشي الوكالة الذرية

بدون قميص وسلسلة دهب.. إطلالة غريبة لمحمد رمضان ونيقولا معوض فى الموريكس دور

ألمانيا توجه رسالة خطيرة للاتحاد الأوروبي بشأن الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة كريم فهمي تخطف الانظار بجمالها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟

كارثة صحية.. احذر هذا النوع من الطعام باللانش بوكس

طريقة تحضير كبسة اللحم

فيديو

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

معرفوش ولو جابو سيرتي هخرب الدنيا.. حورية فرغلي ترد على أزمتها مع طليقة حسن شاكوش

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

اﻟﻤﺰﻳﺪ