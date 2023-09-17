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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أركان الجيش الأمريكي يكشف عن مفاجأة بشأن اندلاع حرب ضد الصين

الجنرال مارك ميلي
الجنرال مارك ميلي

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، مارك ميلي، إن أمريكا يجب أن تبذل كل ما في وسعها لتجنب اندلاع حرب ضد الصين.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال ميلي: "علينا أن نفعل كل ما هو ممكن لتجنب صراع مسلح مفتوح مع الصين.. أمريكا شاركت فعلًا في حربي قوى عظمى"، مشيرا إلي الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، أن مثل هذا الصراع مع  الصين لا يجب أن يحدث.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إن قضية تايوان خط أحمر في العلاقات بين أمريكا والصين.

تحذير من الجيش الأمريكي لـ الصين بشأن مهاجمة تايوان

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وحسب بيان نشر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية، قال وانج يي، خلال الاجتماع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان: "قضية تايوان هي الخط الأحمر الرئيسي في العلاقات بين الصين وأمريكا ولا يمكن تجاوزه".

وقالت وزارة الخارجية الصيني، إنه “يتعين على أمريكا الالتزام بالبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة والوفاء بالتزامها بعدم دعم استقلال تايوان”.

الصين أمريكا ميلي

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