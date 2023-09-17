تحذير من الجيش الأمريكي لـ الصين بشأن مهاجمة تايوان

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، مارك ميلي، إنه سيتم مواصلة دعم الاتفاقيات الثنائية مع تايوان، مؤكدا أن قادرة على درء أي هجوم قد يشن على الجزيرة.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال ميلي، إن "هذا أمر وارد تماما.. أمريكا تواصل دعم الاتفاقيات المتعلقة بالعلاقات مع تايوان والضمانات المقابلة لها".

أضاف رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي: "نريد علاقات سلمية بين الصين وتايوان، لكن من الناحية العسكرية، أعتقد أن الصين سترتكب خطأ استراتيجيا كبيرا إذا حاولت مهاجمة تايوان".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إن قضية تايوان خط أحمر في العلاقات بين أمريكا والصين.

وحسب بيان نشر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية، قال وانج يي، خلال الاجتماع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان: "قضية تايوان هي الخط الأحمر الرئيسي في العلاقات بين الصين وأمريكا ولا يمكن تجاوزه".

وقالت وزارة الخارجية الصيني، إنه “يتعين على أمريكا الالتزام بالبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة والوفاء بالتزامها بعدم دعم استقلال تايوان”.