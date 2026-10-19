حاملة طائرات نووية.. تيودور روزفلت تتوجه إلى المنطقة.. فما السبب هذه المرة؟

تحركت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس تيودور روزفلت" متوجهة نحو منطقة الشرق الأوسط.

وتعمل يو إس إس تيودور روزفلت بالطاقة النووية.

ويعد تحركها إلى المنطقة لتعزيز التواجد العسكري للولايات المتحدة ودعم أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.

وتأتي مغادرة الحاملة لتعزيز قدرات القيادة المركزية الأمريكية في مواجهة التوترات المتصاعدة في الممرات المائية الحيوية، وحماية مسارات الشحن التجاري الدولي، وردع أي تهديدات أمنية محتملة في المنطقة.

وتُعد حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" إحدى أضخم وأحدث القطع البحرية التابعة للبحرية الأمريكية من فئة “نيميتز”.

وترافقها مجموعة قتالية ضاربة تضم عدداً من المدمرات والطرادات المجهزة بصواريخ موجهة ومنظومات دفاع جوي متقدمة، فضلاً عن حملها أسراباً من المقاتلات الحديثة من طراز "إف/إيه-18 سوبر هورنيت"، وطائرات الحرب الإلكترونية والإنذار المبكر.

وأكد مسؤولون عسكريون، أن إعادة تموضع هذه القوة البحرية الضاربة يعكس التزام واشنطن بالحفاظ على حرية الملاحة البحرية، وحماية المصالح والقوات الحليفة، والتعامل السريع مع أي تطورات طارئة في المياه الإقليمية والدولية.

