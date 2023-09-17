طائرات تدخل منطقة الدفاع الجوي.. استفزاز صيني جديد ضد تايوان

أعلنت تايوان، اليوم الأحد، عن تحليق 28 طائرة حربية صينية حولها، مشيرة إلى عبور معظمها خط المتوسط لمضيق تايوان للقيام بمهام "طويلة المدى" غير محددة.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قالت وزارة الدفاع التايوانية إن 20 طائرة تم رصدها منذ صباح اليوم الأحد حيث عبرت الخط المتوسط للممر المائي الذي يفصل بين تايوان والبر الرئيسي للصين، ودخلت منطقة الدفاع الجوي في جنوب شرق وجنوب غرب الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

وأضافت وزارة الدفاع في بيان أن الصين كانت تنفذ "مهام مثل التدريبات بعيدة المدى"، لافتة إلى أنها تراقب الوضع بطائرات الدورية والسفن.

وفي الأسبوع الماضي، أبلغت تايبيه عن زيادة في عدد الغارات التي قامت بها الطائرات الحربية والسفن الصينية، بعد أن قالت بكين إن قواتها في "حالة تأهب قصوى" بعد مرور سفينتين تابعتين للولايات المتحدة وكندا عبر مضيق تايوان هذا الشهر.

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أنه تم رصد 68 طائرة صينية و10 سفن بحرية حول الجزيرة بين صباح الأربعاء والخميس.

وقالت الوزارة إن بعض تلك الطائرات والسفن الحربية كانت متجهة إلى منطقة غير محددة في غرب المحيط الهادئ "لإجراء تدريبات بحرية وجوية مشتركة" مع حاملة الطائرات شاندونج الصينية.

وأوضحت سلطات تايبيه أنه تم اكتشاف حاملة الطائرات شاندونج، وهي إحدى حاملتي طائرات عاملتين في الأسطول الصيني، يوم الاثنين على بعد حوالي 60 ميلاً بحريًا (110 كيلومترات) جنوب شرق تايوان متجهة إلى غرب المحيط الهادئ.

ولم تعلق الصين رسميًا على أي تدريبات تجري في غرب المحيط الهادئ.