تايوان خط أحمر.. تحذير شديد اللهجة من الصين لـ أمريكا

قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، اليوم الأحد، إن قضية تايوان خط أحمر في العلاقات بين أمريكا والصين.

وحسب بيان نشر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية، قال وانج يي، خلال الاجتماع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان: "قضية تايوان هي الخط الأحمر الرئيسي في العلاقات بين الصين وأمريكا ولا يمكن تجاوزه".

وقالت وزارة الخارجية الصيني، إنه “يتعين على أمريكا الالتزام بالبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة والوفاء بالتزامها بعدم دعم استقلال تايوان”.

في 23 أغسطس، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، بيع محتمل لمعدات لطائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى تايوان مقابل 500 مليون دولار.

وذكرت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية، أن الصين لن تقتصر على مجرد التصريحات ردا على الوعود الأمريكية بتقديم المساعدة العسكرية لتايوان، لقد تجاوزت واشنطن الخط الأحمر.