بعد أيام من توليه منصبه.. وزير الدفاع الياباني يفتح النار على الصين

أعرب وزير الدفاع الياباني، مينورو كيهارا، اليوم الأحد، عن قلقه البالغ إزاء سرعة تعزيزات الصين العسكرية وتوسعها البحري.

ووفقا لما أوردته وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية، قال كيهارا، الذي تولى منصب وزير الدفاع في التعديل الوزاري الذي أجري الأربعاء الماضي، في برنامج تلفزيوني: "أنا قلق للغاية بشأن التحركات العسكرية الصينية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.



وأضاف كيهارا: "نحن في حاجة إلى المواجهة على جميع الجبهات".



كما أكد كيهارا على أهمية أن تكون هناك مراقبة عن كثب للتحركات التي تقوم بها روسيا وكوريا الشمالية لتعزيز علاقاتهما .