هشام ماجد يكشف سر نجاح فيلم برشامة.. فريق مبدع ومتمكن

كشف الفنان هشام ماجد عن سر النجاح الكبير الذي حققه فيلمه الجديد "برشامة"، مؤكدًا أن فيلم برشامة استطاع أن يجذب جمهورًا واسعًا، ليس فقط بفضل الطابع الكوميدي المميز، بل أيضًا بفضل الأفكار المبتكرة في المعالجة الدرامية وطريقة تقديم الأحداث بأسلوب مختلف.

طاقم عمل متميز ونجوم يضفون قيمة كبيرة

أوضح هشام ماجد في تصريح لبرنامج "سبوت لايت" مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد، أن من أهم عوامل نجاح الفيلم هو جمعه نخبة من النجوم، مما جعل تجربة التصوير والعمل على المشروع ممتعة ومليئة بالإبداع.

وأشار إلى أن مشاركته جاءت بعد متابعة دقيقة مع المخرج خالد دياب، الذي تعاون مع شقيقته شرين دياب على تقديم معالجة سينمائية مبتكرة، الأمر الذي دفعه للموافقة على الفور على الانضمام للفيلم.

تجربة عمل ممتعة وإيرادات كبيرة

وأكد هشام أنه يشعر بسعادة كبيرة بالعمل مع فريق مبدع ومتمكن، حيث ساهم كل نجم في إنجاح فيلم برشامة وإحداث ضجة كبيرة بين الجمهور خلال موسم رمضان. وأضاف أن روح التعاون بين فريق العمل كانت واضحة في كل تفاصيل التصوير، ما انعكس إيجابًا على جودة الفيلم وعلى تفاعل الجمهور معه.

شخصيات جذابة وعمق فني

أشار هشام إلى أن الشخصيات في الفيلم تتميز بالعمق والجاذبية، معبرًا عن سعادته بمشاركة مجموعة من الفنانين الذين أضفوا طابعًا كوميديًا وخياليًا على الأحداث. وأكد أن "برشامة" يعكس روح الشباب ويقدم تجربة فنية مختلفة، تجمع بين الضحك والتشويق، ويتيح للمشاهدين فرصة الاستمتاع بفيلم يقدم محتوى جديد وغير تقليدي.