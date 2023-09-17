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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير الصين بالقاهرة: بكين أكبر شريك تجاري لمصر لمدة 11 عاما على التوالي

سفير الصين بالقاهرة
سفير الصين بالقاهرة

قال السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ أنه المرة الأولى التي تقيم فيها السفارة حفل الاستقبال الحضوري بمناسبة العيد الوطني الصيني "الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية"منذ تفشي وباء كورنا .

جاء ذلك خلال حفل نظمته السفارة الصينية بالقاهرة بمناسبة العيد الوطني الصيني .

وأوضح السفير الصيني أنه استعراضا للسنوات الـ74 المنصرمة، فقد قاد الحزب الشيوعي الصيني الشعب الصيني في الاستكشاف المستمر حتى شق طريق التحديث الصيني النمط،  وإكمال عملية التصنيع التي استغرقت مئات السنين في الدول الغربية المتقدمة، وخلق المعجزات المتمثلة في التنمية الاقتصادية السريعة والاستقرار الاجتماعي الطويل المدى. وفي أكتوبر الماضي، انعقد المؤتمر الوطني العشرون للحزب الشيوعي الصيني بنجاح، مما يوضح مهام وسبل تحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية على نحو شامل من خلال التحديث الصيني النمط، ورسم آفاق رحبة لتنمية الصين في المستقبل.
وتابع سفير الصين إن التنمية عالية الجودة هي الأولوية القصوى للصين في بناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل. لافتا إلي أن:"  نحن ننفذ بنشاط مفاهيم تنمية جديدة ونبني معادلة تنمية جديدة، فمنذ بداية هذا العام، مع إحراز إنجازات الابتكار على نحو مستمر مثل تدشين أول رحلة تجارية تنفذها طائرة صينية كبيرة محلية الصنع C919 ، وتعويم أول سفينة سياحية صينية ضخمة محلية الصنع، وتركيب توربينات رياح بحرية بقدرة 16 ميجاوات بوصفها أولى من نوعها في العالم، حافظ الاقتصاد الصيني على النمو الإيجابي المتميز على نحو أفضل، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.5% على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام، وهذا أسرع بكثير من الاقتصادات المتقدمة الرئيسية في العالم.

وأوضح سفير الصين إن الاقتصاد الصيني يتمتع بصمود قوي وإمكانيات كبيرة وحيوية وافرة، ولن تتغير أساسياته المتمثلة في التوجه نحو الأفضل على المدى البعيد.

وأوضح سفير الصين بالقاهرة أنه في عام 2013، طرح الرئيس شي جينبينغ مبادرة "الحزام والطريق". وعلى مدى السنوات العشر الماضية، وقعت 152 دولة و32 منظمة دولية على أكثر من 200 وثيقة تعاون بشأن البناء المشترك لـ "الحزام والطريق" مع الصين. وقد جذبت هذه المبادرة ما يقرب من 1 تريليون دولار أمريكي من الاستثمارات، وخلقت أكثر من 400 ألف فرصة عمل في البلدان المشاركة في المبادرة، بما يعود بفوائد ملموسة على الشعوب. بالإضافة إلى ذلك، تبنت اجتماعات الدورة الـ 160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية قرارا متعلقا بالصين، أكدتها فيها مجددا على أن الدول العربية تدعم مبدأ الصين الواحدة ومبادرة "الحزام والطريق"، وترغب بتعزيز التعاون مع الصين، إذ تسجل الصين تقديرا عاليا لذلك.

وتابع أنه في السنوات الأخيرة، طرح الرئيس شي جينبينغ على التوالي مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية، بما يساهم في زيادة إثراء مقومات مفهوم مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، ويوفر الحكمة الصينية لصيانة السلام المستدام وتدعيم الرخاء المشترك في العالم، فيحظى بإشادة واسعة النطاق واستجابة إيجابية من المجتمع الدولي. ستواصل الصين تقديم خيارات جديدة لتحديثات البشرية بالتحديث الصيني النمط، وخلق فرص جديدة للتنمية العالمية بتنمية الصين العالية الجودة، وتقديم مساهمات جديدة لصيانة السلام العالمي بالقيم المشتركة للبشرية جمعاء.

وأكد سفير الصين بالقاهرة ظلت الصين ومصر صديقين حميمين وأخوين عزيزين وشريكين طيبين. تحت قيادة رئيسي البلدين، تتعمق الشراكة الاستراتيجية الشاملة الصينية المصرية والثقة السياسية المتبادلة بينهما باستمرار، وظل الجانبان يتبادل الدعم الثابث في القضايا التي تخص المصالح الجوهرية والهموم الكبرى للجانب الآخر. لقد أكد الرئيس السيسي لعدة مرات على دعمه لمبدأ الصين الواحدة، إذ يسجل الجانب الصيني تقديره العالي لذلك. مهنئا مصر حكومة وشعبا بتلقيها دعوة للانضمام  إلى أسرة البريكس في أغسطس الماضي، واثقا تماما بأن انضمام مصر وغيرها من الدول ستضخ حيوية جديدة على آلية تعاون البريكس.

وأشار سفير الصين بالقاهرة أنه على مدى السنوات العشر المنصرمة، عملت الصين ومصر بشكل مشترك على تعزيز المواءمة المعمقة بين مبادرة "الحزام والطريق" و"رؤية مصر 2030" وحققتا نتائج مثمرة، حيث ظلت الصين أكبر شريك تجاري لمصر لمدة 11 عاما على التوالي، وقامت الشركات الصينية العاملة في مصر ببناء "أطول مبنى في أفريقيا" وأول قطار كهربائي خفيف في إفريقيا، وساعدت مصر على امتلاك أكبر قاعدة لإنتاج الألياف الزجاجية في إفريقيا، وأكبر مركز لتخزين اللقاحات في إفريقيا، وأسرع شبكة النطاق العريض الثابتة في إفريقيا. وقد اجتذبت منطقة تيدا السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر 137 شركة صينية وأجنبية للاستقرار والعمل فيها، مما خلق فرص عمل لنحو 50 ألف شخص. لقد وقع الجانبان الصيني والمصري أمس على مذكرة التفاهم بشأن تصدير المانجو المصري إلى الصين، ونثق بأن هذا سيساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين بشكل أكبر.

وأكد أنه تولي الصين ومصر دائما اهتماما بالغا بالتواصل والتعلم المتبادل بين الحضارات. بعث الرئيس شي جينبينغ في هذا العام رسالة جوابية إلى الرسام المصري أحمد نوار وغيره من ممثلي الفنانين العرب، شجع فيها الفنانين في كل من الصين ومصر والدول العربية على إبداع المزيد من الأعمال الفنية الرائعة لكتابة صفحة جديدة للتواصل والتعلم المتبادل بين الحضارتين الصينية والعربية في العصر الجديد. ودخلت اللوحة التي رسمتها الشابة المصرية إلى محطة تيانجونغ الفضائية على متن مركبة شنتشو الفضائية مؤخرا. وفي بداية العام الجاري، تم إدراج مصر على قائمة الدفعة الأولى من المقاصد السياحية التي تستأنف الصين زيارة الأفواج السياحية الصينية إليها، وعاد السائحون الصينيون إلى مصر بوتيرة متسارعة، وتوجد حاليا 18 رحلة جوية مباشرة بين الصين ومصر أسبوعيا. مع استمرار تبدد ضباب الوباء، ستصبح التبادلات والتفاعلات بين الشعبين أكثر كثافة.

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