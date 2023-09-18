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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال المئات من الجالية الإريترية في ألمانيا بعد أعمال شغب

الجالية الإريترية
الجالية الإريترية في ألمانيا

اعتقلت السلطات الألمانية المئات من الجالية الإريترية بسبب أعمال شغب ارتكبها معارضي النظام الحاكم في البلاد. 

وذكرت وسائل إعلام ، أن مدينة شتوتجارت الألمانية شهدت اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023 أعمال شغب حيث اشتبك المعارضين مع مؤيدي النظام الإريتري الذين نظموا مهرجانا ثقافيا في المدينة، إلا أن المعارضة ارتكبت أعمال عنف لتعطيل الحفل.

وهاجم المتظاهرون رجال الشرطة الألمانية وأصيب 26 شرطيا وتم نقل ما لا يقل عن ستة أفراد إلى المستشفى، بحسب ما أوردته شبكة "بي بي سي".

وقال نائب مفوض شرطة مدينة شتوتجارت، إن الشرطة التي انتشرت في مكان الحادث واجهت أعمال عنف غير متوقعة بين المجموعتين.

وبحسب بيان صادر عن الشرطة، فإن المتظاهرين هاجموا ضباط الشرطة الألمانية بالعصي والمسامير والمعادن والزجاجات والحجارة.

وفي أعقاب أعمال العنف، تم القبض على 228 إريتريا، ولم يُعرف بعد عدد الإريتريين الذين أصيبوا في أعمال العنف.

وقبل بدء المهرجان الثقافي، بدأ حوالي 200 متظاهر في إلقاء الحجارة والزجاجات وأشياء أخرى على المشاركين في المهرجان وضباط الشرطة، حسبما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وأثارت أعمال العنف التي شهدتها مدينة شتوتجارت الألمانية غضب سلطات البلاد، وقال عمدة شتوتجارت إنه يجب علينا اتخاذ إجراءات صارمة لمنع العنف في ألمانيا.

وفي الآونة الأخيرة، أصبح من الشائع رؤية اشتباكات بين الإريتريين في المدن الأوروبية والأمريكية بسبب المهرجان الثقافي الإريتري.

وفي الأشهر الأخيرة وحدها، وقعت اشتباكات أسفرت عن إصابات جماعية في جيسن بألمانيا والسويد والنرويج وتورنتو بكندا وتل أبيب بإسرائيل.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 100 من منظمي المهرجانات وزائريها أصيبوا في أعمال العنف قبل عام.

قبل بضعة أسابيع، أثارت أعمال الشغب في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب غضب حكومة البلاد، وأمر رئيس الوزراء نتنياهو بوضع خطة لترحيل جميع المهاجرين الأفارقة من إسرائيل "على الفور".

وفي الوقت نفسه، زعمت الحكومة الإريترية أن مثيري الشغب في المهرجان الثقافي كانوا مدعومين من قبل أجهزة أمنية مثل الموساد.

وقال في بيان إن "الغرض الرئيسي من هذه الأعمال هو تعطيل الجهود التي بذلها الإريتريون الذين يعيشون في الخارج منذ عقود لتعزيز هويتهم وروابطهم الوطنية".

وفي السنوات الأخيرة، منحت ألمانيا حق اللجوء لعدد كبير من اللاجئين الإريتريين، مما جعل الإريتريين من أوائل الجاليات الأفريقية في الاتحاد الأوروبي.

الجالية الإريترية المانيا اعمال شغب

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