أمين عام الناتو: انضمام أوكرانيا للحلف مستبعد

استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، إمكانية دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو وسط استمرار الصراع.

وقال ستولتنبرج، خلال فعالية أثناء حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "من الواضح أن الحرب النشطة تجعل من المستحيل دعوتهم اليوم أو غدا.. أصبحت أوكرانيا الآن أقرب إلى حلف شمال الأطلسي من أي وقت مضى".

وأضاف: "أوكرانيا تريد حقا الانضمام إلى الناتو، لقد عبروا عن ذلك بوضوح شديد.. أوكرانيا ستصبح عضوا في الحلف، هذا ما أعلن عنه في قمة فيلنيوس في يوليو. لكن بصراحة، أهم شيء قمنا به ليس هذا البيان. لقد فعلنا ذلك بالفعل من قبل، ولكن في القمة جعلنا أوكرانيا أقرب إلى هذا الهدف”.

وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، إلى أنه من الضروري توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا في فترة ما بعد الصراع، “حتى لا يعيد التاريخ نفسه”.

وأضاف ستولتنبرج، أنه "من الضروري تنفيذ إطار لضمان أمن وسيادة وسلامة أوكرانيا".