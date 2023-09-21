تحرك من الناتو يثير قلق موسكو .. باحثة سياسية توضح

أكدت الباحثة السياسية علا شحود، أن مناورات حلف الناتو على الحدود الروسية تؤدي إلى تعميق الصراع بين روسيا وحلف الناتو.

وقالت علا شحود في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" لا يمكننا الفصل بين الوصع السياسي والوضع العسكري على مستوى العالم".

وتابعت علا شحود :" بولندا قامت بمناورات خلال الأيام الماضية على الحدود الروسية واستعرضت أبرز الاسلحة لديها".

وأكملت علا شحود :" الحرب الروسية الاوكرانية أبرز المفات المطروحة على طاولة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".

ولفتت علا شحود :" كل المؤشرات تشير إلى أن أوروبا تدفع بروسيا لحرب عالمية ثالثة وهو ما تحاول موسكو الابتعاد عن إمكانية حدوث هذه الحرب، ولم تستخدم أكبر أوراق الضغط وهي الأسلحة النووية والأسلحة الاستراتيجية التي لديها، وكل الأسلحة التي استخدمتها في الحرب سوفيتية وليس لها أثر كبير".

