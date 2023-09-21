اليابان تدين الهجوم الروسي على أوكرانيا وتؤكد استمرار دعمها لـ كييف

قالت وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، إن طوكيو ستستمر في دعم أوكرانيا خلال حربها مع روسيا.

وأكدت كاميكاوا خلال اجتماعها مع نظيرها الأوكراني دميتري كوليبا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء، أن اليابان ستعمل مع أوكرانيا من أجل تحقيق سلام دائم وعادل بعد “الهجوم الروسي” على كييف. حسبما ذكرت وكالة أنباء “كيودو”.

دعم أوكرانيا

ويوم الاثنين، ترأست كاميكاوا، النائبة المخضرمة التي حلت محل يوشيماسا هاياشي في تعديل وزاري الأسبوع الماضي لتصبح أول امرأة يتم تعيينها في هذا المنصب منذ حوالي عقدين، أول اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع. وفي بيان الرئيس الصادر بعد الاجتماع، قالت كاميكاوا، إن أعضاء مجموعة السبع "أكدوا مرة أخرى التزامهم بالوقوف إلى جانب أوكرانيا لأطول فترة ممكنة وأدانوا روسيا بأشد العبارات الممكنة".

زيارات مكثفة

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قام هاياشي برحلة غير معلنة إلى أوكرانيا، وتعهد بتعزيز الدعم لجهود البلاد للدفاع عن نفسها من روسيا وكذلك للتعافي من الصراع. كما زار رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا البلاد في مارس. اليابان، التي تتولى رئاسة مجموعة السبع هذا العام، تقدم بنشاط الدعم لأوكرانيا. لكنها اقتصرت على تقديم المساعدات غير العسكرية بسبب القيود التي يفرضها دستورها الذي ينبذ الحرب.