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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"يتلقى تعليمات وينفذ الأوامر".. مستشار سابق بالبنتاجون يكشف عن مفاجأة بشأن بايدن

جو بايدن
جو بايدن

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتلقي تعليمات من اشخاص آخرين وينفذ أوامرهم.

وأضاف ماكجريجور: "لا أعتقد أن الرئيس الحالي للبيت الأبيض هو المسؤول حقا… أعتقد أنه يفعل ما يطلب منه".

وحث المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية، أولئك الذين يعطون تعليمات بايدن على إدراك أن إطالة أمد القتال في أوكرانيا يزيد من مخاطر نشوب صراع عالمي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المرشح الرئاسي الأمريكي، فيفيك راماسوامي، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يحكم البلاد، بل هو مجرد “دمية” في يد نظام فاسد.

وقال راماسوامي، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "أريد أن أقول شيئا عن بايدن... لست متأكدا حتى من أنه يدير البلاد بنفسه. أعتقد أنه دمية في يد الطبقة الإدارية في دولة إدارية".

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وأوضح أن النظام السياسي الحالي “فاسد” ودعا إلى المواجهة مع “الطبقة الإدارية”.

واعتبر راماسوامي، أن النظام السياسي الحالي يمكن أن يُخرج بايدن من الخريطة في الانتخابات المقبلة.

جو بايدن الرئيس الأمريكي ماكجريجور أمريكا

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