بايدن: أتوقع منافسة شرسة مع ترامب في انتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لمجموعة من المتبرعين له خلال حدث خاص لجمع التبرعات في نيويورك، إنه من المرجح أن تنتهي الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 بالاختيار بين دونالد ترامب وبينه.

وحسب وكالة “بلومبرج” للأنباء، قال بايدن عن احتمال أن يصبح ترامب مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات: “قد يكون هو المرشح مرة أخرى. يبدو أنه مقدر له أن يكون المرشح مرة أخرى”.

ويتمتع الرئيس السابق حاليًا بتقدم كبير على مرشحي الأحزاب الأخرى. ويشير متوسط استطلاعات الرأي الوطنية إلى أن ترامب يتقدم بنسبة 46% على أقرب منافسيه، حاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

وشدد بايدن، في رسالة إلى أنصاره في نيويورك، على أن “كل أمريكي يحب الديمقراطية يجب أن يتكاتف في الانتخابات المقبلة لمساعدته في تأمين فترة ولاية ثانية وإنقاذ الديمقراطية الأمريكية”.

كما حذر بايدن الحاضرين في حفل جمع التبرعات، الذين ورد أن كل منهم دفع ما يصل إلى 7500 دولار للاستماع إليه وهو يتحدث، من أن الرئيس الأمريكي السابق يمثل تهديدًا للبلاد، وفقًا لمراسلة الإذاعة الوطنية العامة (NPR) تمارا كيث.

قال بايدن، إن “دونالد ترامب والجمهوريين التابعين له في “ماجا” مصممون على تدمير الديمقراطية الأمريكية”، مشددًا على أنه “سيدافع دائمًا عن الديمقراطية ويحميها ويقاتل من أجلها”.

وفقا لاستطلاع أجرته شبكة سي بي إس نيوز مؤخرا، يعتقد 34% فقط من الناخبين الأمريكيين المسجلين أن جو بايدن سيكون قادرا على إكمال فترة ولايته الثانية إذا تمكن من الفوز في الانتخابات المقبلة.

كما وجد استطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال في أغسطس أن 73% من الناخبين يعتقدون أن بايدن أكبر من أن يسعى للحصول على ولاية ثانية.