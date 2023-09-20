أمر مخجل.. ترامب يسخر من خطاب بايدن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

سخر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من خطاب الرئيس جو بايدن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدًا أنه خطاب محرج.

وكتب ترامب، عبر منصة للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: "لو كنت أنا قد تحدثت بهذه الطريقة أمام الأمم المتحدة أمس، ورآني العالم أجمع، لكنت قد ارتحلت عن عالم السياسة”.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق: “يا لهذا الأمر المخجل للولايات المتحدة”.

وفي وقت سابق، ردّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الذين ينتقدونه لكبر سنه وعلى استطلاعات الرأي الخافضة لنسب التصويت لصالحه، ذاكرًا أن ذلك كله ليس على الوجه الصحيح.

ووفق ما ذكرت صحف أمريكية، قال بايدن إنه يتفهم التركيز على سنّه لكنه سيخوض السباق إلى البيت الأبيض لأن دونالد ترامب يريد تدمير الديمقراطية الأمريكية.

ويعد بايدن أكبر رئيس أمريكي يحكم في تاريخ الولايات المتحدة.

ولا يتحدث بايدن عن سنه البالغ 80 عاما، لكن كثرة الحديث عنها مؤخرًا، جعله يفتح الموضوع خلال حملة لجمع تبرعات في مسرح في برودواي في نيويورك.