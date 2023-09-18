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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استطلاع مخيب لآمال كل من بايدن وترامب.. الاثنان لايصلحان

بايدن وترامب
بايدن وترامب

ذكرت شبكة سي بي إس الأمريكية، أن استطلاعا للرأي أظهر رفض الأمريكيين لترشح الرئيس الأمريكي جو بايدن وسابقه دونالد ترامب مرة أخرى.

وذكر المستطلعون أنهم يرون أن جو بايدن لا يمكنه الاستمرار مع ظروفه الصحية الحالية.

وقال 72  % من الأمريكيين أن الرئيس جو بايدن ليس في صحة جيدة ليكون رئيسا مرة أخرى.

بينما قال 59 % من هؤلاء إن الأمر نفسه ينطبق على ترامب.

وقال 12 % فقط في الاستطلاع إنهم يثقون بأن الاثنين، أي بايدن وترامب، المرشحان المحتملان في الانتخابات المقبلة، يتمتعان بصحة جيدة كافية لخوض المعركة الانتخابية.

 

 

 

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