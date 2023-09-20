بعد منشور منسوب لـ نجله .. حقيقة وفاة ترامب

تعرض حساب نجل دونالد ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس”، للاختراق ونشر رسائل مزيفة عن وفاة الرئيس الأمريكي السابق وألفاظ بذيئة مختلفة.

وبعد نصف ساعة من نشره، ظل المنشور المتعلق بالوفاة المزعومة للزعيم الأمريكي السابق دون حذف، ويجمع الكثير من التعليقات من المستخدمين الذين لا يشككون في طبيعته المزيفة.

القراصنة المجهولين الذين سيطروا على حسابه أعلنوا أيضًا نيابة عن ترامب الابن نيته الترشح لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2024.

تم حذف المنشورات الآن، لكنها تمكنت من جمع الكثير من تعليقات المستخدمين.

وأكد ترامب لاحقا أنه بخير بنشر في منشور على شبكته الاجتماعية “تروث سوشيال"، انتقد فيه خطاب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في الجمعية العامة للأمم المتحدة.