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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمنع ترامب من الحكم مرة أخرى.. هكذا رد بايدن على منتقدي سنه

بايدن
بايدن

رد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الذين ينتقدونه لكبر سنه وعلى استطلاعات الرأي الخافضة لنسب التصويت لصالحه، ذاكرًا أن ذلك كله ليس على الوجه الصحيح.

ووفق ما ذكرت صحف أمريكية، قال بايدن إنه يتفهم التركيز على سنّه لكنه سيخوض السباق إلى البيت الأبيض لأن دونالد ترامب يريد تدمير الديمقراطية الأمريكية.

 

يعد بايدن أكبر رئيس أمريكي  يحكم في تاريخ الولايات المتحدة.

ولا يتحدث بايدن  عن سنه البالغ 80 عاما، لكن كثرة الحديث عنها مؤخرًا،  جعله يفتح الموضوع خلال حملة لجمع تبرعات في مسرح في برودواي في نيويورك.

قال بايدن أن تجربته ساعدته في التعامل مع الأزمات مثل الحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد.

وأضاف بايدن :"يبدو أن كثرا يركزون على سنّي. أنا أفهم ذلك، صدقوني، أعرف ذلك أكثر من أي شخص آخر".

وتابع "أنا سأترشّح لأن الديموقراطية على المحك، لأنه في العام 2024 سيكون مصير الديموقراطية مرتبطا بورقة الاقتراع مجدداً. ليكن ذلك واضحاً دونالد ترامب والجمهوريون المناصرون له مصممون على تدمير الديموقراطية الأمريكية".


وذكرت شبكة سي بي إس الأمريكية، أن استطلاعا للرأي أظهر رفض الأمريكيين لترشح الرئيس الأمريكي جو بايدن وسابقه دونالد ترامب مرة أخرى.

وذكر المستطلعون أنهم يرون أن جو بايدن لا يمكنه الاستمرار مع ظروفه الصحية الحالية.

وقال 72  % من الأمريكيين أن الرئيس جو بايدن ليس في صحة جيدة ليكون رئيسا مرة أخرى.

بينما قال 59 % من هؤلاء إن الأمر نفسه ينطبق على ترامب.
 

الرئيس الأمريكي جو بايدن كبر سنه السباق البيت الأبيض دونالد ترامب تدمير الديموقراطية الأمريكية

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