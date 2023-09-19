في استطلاع رأي هارفارد.. بايدن يخسر أمام أغلب منافسيه بما فيهم ترامب

يتخلف الرئيس الأمريكي جو بايدن ، عن الرئيس السابق دونالد ترامب والسفيرة السابقة للأمم المتحدة نيكي هيلي والسيناتور تيم سكوت، في العديد من الاستطلاعات لعام 2024 ، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.

وفي استطلاع جديد أجرته جامعة هارفارد لم يحصل بايدن على ما يمكن أن يكون مطمئنا.

وأظهر الاستطلاع أن 44 % من المشاركين قالوا إنهم سيصوتون لترامب عندما سئلوا عن منافسة افتراضية بينه وبين بايدن في عام 2024، بينما قال 40 % إنهم سيدعمون الرئيس الحالي، وقال 15% إنهم غير متأكدين أو لا يعرفون.



وأظهر الاستطلاع، أيضًا أن 41% قالوا إنهم سيدعمون هيلي، مقارنة بـ 37% قالوا إنهم سيدعمون بايدن.

وعندما سئل المستطلعون عن السباق بين بايدن وسكوت، حصل الرئيس على 37 %، فيما حصل سكوت على 39 %.

ومع ذلك، فقد أظهرت الاستطلاعات نسبة أكبر من المشاركين الذين قالوا إنهم لا يعرفون أو غير متأكدين من الذي سيدعمونه؛ 21 في المائة في حال سباق بايدن-هايلي، و25 في المائة في سباق بايدن-سكوت.

ومع ذلك، وجد الاستطلاع أن أداء بايدن كان أفضل أمام نائب الرئيس السابق مايك بنس ، حيث حصل بايدن على 42 % بينما حصل بنس على 36 %؛ والحاكم رون ديسانتيس (على اليمين)، الذي تخلف عن بايدن بنسبة 42% مقابل 38%؛ ورائد الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية فيفيك راماسوامي، الذي حصل على 37 بالمئة بينما حصل بايدن على 39 بالمئة.

ما لا يقل عن 20 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع في كل من تلك المباريات كانوا غير متأكدين أو لم يعرفوا من سيدعمون.

ومع ذلك، تشير المنافسات المتقاربة بين بايدن والعديد من مرشحي الحزب الجمهوري إلى أن انتخابات 2024 قد تكون مثيرة جدا.