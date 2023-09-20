إنهاء الحرب في 24 ساعة.. أول تعليق من زيلينسكي على خطة ترامب

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه إذا كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعتقد بالفعل أن خطته المزعومة لحل الأزمة الأوكرانية في 24 ساعة ممكنة، فعليه تقديمها للعالم بدلاً من السماح باستمرار الأعمال العدائية على حساب أرواح الأوكرانيين.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال زيلينسكي: “إذا كانت لديه هذه الخطة، فلماذا يخاف وينتظر؟… إذا كان لديه فكرة ذكية، يمكنه أن يشاركها معنا”.

وتابع الرئيس الأوكراني: “يمكنه الآن طرح فكرته علنًا، وليس إضاعة الوقت، وعدم خسارة الناس، والقول: صيغتي هي وقف الحرب ووقف كل هذه المأساة ووقف العدوان الروسي”.

وأوضح زيلينسكي أنه سيرفض أي خطة ترامب تنطوي على تنازلات إقليمية من أوكرانيا أو خطة لا تنتهي بطرد القوات الروسية من “أرضنا”.

وقال: “وإلا فإنه لا يقدم فكرة السلام العالمية. لذا، إذا كانت الفكرة هي كيفية أخذ جزء من أراضينا وإعطائه لـ بوتين، فهذه ليست صيغة السلام”.

وأشار زيلينسكي إلى أن ترامب نفسه قد لا يكون هو الشخص الذي صاغ خطته. وحث الولايات المتحدة كدولة على التفكير في ما “ستعطيه لبوتين من أراضيكم” مقابل عدم استخدام روسيا للأسلحة النووية.