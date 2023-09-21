هفوات لا تنتهي.. تصرف صادم من بايدن خلال لقائه مع رئيس البرازيل|فيديو

قام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتصرف غريب ولم يصافح نظيره البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا خلال اجتماع في نيويورك، حسب ما أظهره مقطع فيديو نشرته شبكة “جي بي إن” نيوز.

وحسب شبكة “جي بي إن” نيوز، لمس بايدن العلم البرازيلي أثناء صعوده إلى المنصة، ثم ارتبك في كلامه.

وفي نهاية اللقاء، لم يصافح إلا رئيس منظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، ولكن ولم يصافح نظيره البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي أدار ظهره له.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتصرف فيها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي بلغ الثمانين من عمره العام الماضي، بشكل مثير للجدل.