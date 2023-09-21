“دمية” في يد نظام فاسد.. مرشح لرئاسة أمريكا يفتح النار على بايدن

قال المرشح الرئاسي الأمريكي، فيفيك راماسوامي، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يحكم البلاد، بل هو مجرد “دمية” في يد نظام فاسد.

وقال راماسوامي، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "أريد أن أقول شيئا عن بايدن... لست متأكدا حتى من أنه يدير البلاد بنفسه. أعتقد أنه دمية في يد الطبقة الإدارية في دولة إدارية".

وأوضح أن النظام السياسي الحالي “فاسد” ودعا إلى المواجهة مع “الطبقة الإدارية”.

واعتبر راماسوامي، أن النظام السياسي الحالي يمكن أن يُخرج بايدن من الخريطة في الانتخابات المقبلة.

وفي وقت سابق، وصف راماسوامي، الاتهامات الموجهة إلى نجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن، بأنها "ستار دخان"، مطالبا بالتحقيق في بيع السياسة الخارجية من قبل عائلة الرئيس.

وكتب راماسوامي، عبر منصة “إكس”: "لائحة الاتهام الموجهة إلى هانتر بايدن اليوم هي مجرد ستار من الدخان.. لا تصدقها.. هذه ورقة تين مصممة لصرف الانتباه عن المشكلة الحقيقية: عائلة بايدن تبيع السياسة الخارجية الأمريكية لتحقيق مكاسب مالية خاصة بها" .

وأضاف: “يعد التحقيق الذي بدأه مجلس النواب في قضية عزل الرئيس بايدن خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن لا ينبغي للشعب أن يقع في فخ خدعة تحويل الانتباه بعيدًا عن المشكلة الحقيقية. وليس من قبيل الصدفة أيضًا أن لائحة الاتهام اليوم تأتي في وقت تتدهور فيه شعبية الرئيس بايدن داخل الحزب الديمقراطي”.

وتابع راماسوامي: “أتوقع أن تكون هذه هي الخطوة الأولى للطبقة الإدارية في الحزب الديمقراطي للضغط على جو بايدن للخروج من السباق.. سيتم التضحية ببايدن لصالح مصلحة الدولة العميقة التي تريد الاحتفاظ بالسلطة بأي ثمن”.