عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

“دمية” في يد نظام فاسد.. مرشح لرئاسة أمريكا يفتح النار على بايدن

جو بايدن
جو بايدن

قال المرشح الرئاسي الأمريكي، فيفيك راماسوامي، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يحكم البلاد، بل هو مجرد “دمية” في يد نظام فاسد.

وقال راماسوامي، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "أريد أن أقول شيئا عن بايدن... لست متأكدا حتى من أنه يدير البلاد بنفسه. أعتقد أنه دمية في يد الطبقة الإدارية في دولة إدارية".

وأوضح أن النظام السياسي الحالي “فاسد” ودعا إلى المواجهة مع “الطبقة الإدارية”.

واعتبر راماسوامي، أن النظام السياسي الحالي يمكن أن يُخرج بايدن من الخريطة في الانتخابات المقبلة.

وفي وقت سابق، وصف راماسوامي، الاتهامات الموجهة إلى نجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن، بأنها "ستار دخان"، مطالبا بالتحقيق في بيع السياسة الخارجية من قبل عائلة الرئيس.

وكتب راماسوامي، عبر منصة “إكس”: "لائحة الاتهام الموجهة إلى هانتر بايدن اليوم هي مجرد ستار من الدخان.. لا تصدقها.. هذه ورقة تين مصممة لصرف الانتباه عن المشكلة الحقيقية: عائلة بايدن تبيع السياسة الخارجية الأمريكية لتحقيق مكاسب مالية خاصة بها" .

قرار عاجل من القضاء الأمريكي بشأن محاكمة نجل بايدن

أمر مخجل.. ترامب يسخر من خطاب بايدن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

وأضاف: “يعد التحقيق الذي بدأه مجلس النواب في قضية عزل الرئيس بايدن خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن لا ينبغي للشعب أن يقع في فخ خدعة تحويل الانتباه بعيدًا عن المشكلة الحقيقية. وليس من قبيل الصدفة أيضًا أن لائحة الاتهام اليوم تأتي في وقت تتدهور فيه شعبية الرئيس بايدن داخل الحزب الديمقراطي”.

وتابع راماسوامي: “أتوقع أن تكون هذه هي الخطوة الأولى للطبقة الإدارية في الحزب الديمقراطي للضغط على جو بايدن للخروج من السباق.. سيتم التضحية ببايدن لصالح مصلحة الدولة العميقة التي تريد الاحتفاظ بالسلطة بأي ثمن”.

راماسوامي جو بايدن الرئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقلبات جوية حادة وسيول تضرب بقوة|الخريف رسميًا خلال ساعات والأرصاد تفجر مفاجأة

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

التثبيت أم رفع محدود.. ماذا سيقرر البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة والشهادات؟

إوعى حد يتكلم.. شوبير يوجه رسالة صارمة بشأن موديست مهاجم الأهلي الجديد

موضوعات متعلقة

بسبب أزمة الحبوب.. تحذير عاجل من بولندا لـ أوكرانيا

مفاجأة مدوية.. رئيس النواب الأمريكي يمنع زيلينسكي من إلقاء كلمة بالكونجرس

لضمان إمدادات الكهرباء .. فرنسا تعود للفحم

10 دبابات.. السويد تعزز قدرات الجيش الأوكراني أمام القوات الروسية

دولة عربية تشتري كميات غير مسبوقة من الذهب الروسي

15 محاولة في أسبوع.. القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية شرسة على لوجانسك

روسيا تعلن فرض قيود على تصدير البنزين ووقود الديزل

بولندا تتخلى عن أوكرانيا.. وارسو: نسلم كييف الأسلحة المتفق عليها مسبقا

ترشيحاتنا

استمتعوا بالإجازة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن حالة الجو .. وعالم الزلازل الهولندي يتوقع مفاجأة بشأن الكوارث المقبلة| اخبار التوك شو

“سو” بقت عروسة| طفلة مسلسل الكبير أوي تحتفل بزفافها.. والجمهور: “إزاي كبرت كده”

بنك إنجلترا بثبت سعر الفائدة عند 5.25% مع تباطؤ التضخم

مصرع العشرات.. الجوع يهدد 400 ألف لاجئ في إثيوبيا

مدبولي: أعمال التطوير بنويبع تأتي ضمن خطة لتطوير كافة الموانئ البحرية

فريد زهران يعلن موافقة الحزب المصري الديمقراطي على ترشحه في الانتخابات الرئاسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطوائي أم اجتماعي؟.. ما ترآه أولا بصورة الوهم البصري يكشف لك

قرود تتسبب في زعر للسياح والسكان أمام سوبر ماكت بتايلاند ..صور

مبلغ صادم.. سعر فستان كارمن سليمان يثير الجدل| شاهد

من أجل الوصول لعمله.. رجل يمرعلى 600 تمساح يوميا بهذا البلد| شاهد

فيديو

فتح المدارس أول يوم لطلاب هذه الصفوف | قرار عاجل من التعليم ..فيديو

زوجة لاعب أهلاوي.. تعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر/ فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل قرار البنك المركزي.. فيديو

راجل واسمه صبحي.. حفل زفاف أسطوري للبلوجر هيفاء ماجك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ