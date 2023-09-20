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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من القضاء الأمريكي بشأن محاكمة نجل بايدن

هانتر بايدن
هانتر بايدن

أمرت محكمة في ولاية ديلاوير نجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن، بالمثول شخصياً في جلسة استماع في قضية حيازة أسلحة بشكل غير قانوني في 26 سبتمبر.

وجاء في أمر محكمة ديلاوير: "من المقرر المثول في الجلسة الأولية في الساعة 10:00 يوم 26 سبتمبر".

ورفضت المحكمة طلب هانتر بايدن، المشاركة في الجلسة عبر رابط الفيديو "حتى لا تقدم له معاملة خاصة".

وجاء في أمر المحكمة: "أي متهم آخر يجب أن يحضر شخصيا، وهكذا سيكون الأمر في هذه القضية".

وفي وقت سابق، وجهت محكمة ديلاوير الفيدرالية لائحة اتهام إلى هانتر بايدن بثلاث تهم مرتبطة بحيازة مسدس وإنكار تعاطي المخدرات.

وحسب شبكة “إن بي سي” الأمريكية، ترتبط تهمتان ببايدن الذي يُزعم أنه قدم استمارة تدعي أنه لم يكن يتعاطي المخدرات في الوقت الذي اشترى فيه مسدس كولت كوبرا في أكتوبر 2018، والتهمة الثالثة أنه كان يمتلك سلاحًا ناريًا أثناء تعاطي المخدرات.

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تأتي لائحة الاتهام التاريخية ضد نجل رئيس حال بعد انهيار صفقة الإقرار بالذنب التي كان من الممكن أن تنهي تحقيقًا استمر لسنوات في قضية هانتر بايدن، وفي الوقت الذي أطلق فيه الجمهوريون في مجلس النواب تحقيقًا لعزل الرئيس في محاولة للحصول على سجلات مصرفية ووثائق أخرى من الرئيس وابنه.

وحسب وثائق المحكمة: “يواجه نجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا وغرامة قدرها 750 ألف دولار في ثلاث تهم مجتمعة”.

هانتر بايدن نجل بايدن القضاء الأمريكي

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